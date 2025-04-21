Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи прошли депутаты и аппарат Псковского областного Собрания

13:13, 21 апреля 2025, ПАИ

Навыкам оказания первой медицинской помощи обучили депутатов и сотрудников аппарата Псковского областного Собрания депутатов. Тренинг провели председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова и координатор проекта «Первая помощь» Александр Гирилюк, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов































Мастер-класс включал обучение основам сердечно-лёгочной реанимации, способам приведения пострадавшего в восстановительное положение, действиям при непроходимости дыхательных путей и кровотечении.

«При оказании первой помощи, к сожалению, многое делается неправильно. Люди ошибочно думают, что при носовом кровотечении нужно заткнуть нос тампонами, а ожог намазать растительным маслом. И таких мифов много. Мы учим людей, как действовать в экстренных ситуациях до приезда скорой помощи. Показываем то, чему нельзя научиться по видеоурокам, и даём возможность применить полученные знания на манекенах», – рассказала Валерия Мишакова.

С подобными мастер-классами Красный Крест приезжает в различные организации. Для маленьких детей специально разработана программа «Коленька научит»: с помощью куклы малышей обучают элементарным правилам оказания первой помощи.

По словам инструкторов, аудитория областного Собрания оказалась активной и заинтересованной. «Некоторые вещи узнал для себя впервые, как просто в полевых условиях оказать первую помощь человеку, который, например, захлебнулся или подавился. Это жизнь и здоровье наших близких, наших друзей, поэтому рекомендую! Очень поучительно и очень доступно», – поделился впечатлениями по итогам тренинга депутат Алексей Севастьянов.

«Неотложная помощь нужна каждый день, каждый час: на улице, в машине, в школе, в детском садике. Чем больше людей будут знать методы первой помощи, тем лучше будет развиваться взаимопомощь и тем меньше будет потерь до приезда скорой помощи», – подчеркнул важность таких занятий вице-спикер Собрания Игорь Дитрих.