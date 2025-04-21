Как обезопасить ребёнка – владельца банковской карты от влияния мошенников: советы эксперта

14:37, 21 апреля 2025, ПАИ

Как обезопасить ребёнка – владельца банковской карты от влияния мошенников, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Перед оформлением банковской карты ребёнка обязательно расскажите ему о правилах безопасности», – сказал гость студии. Он посоветовал рассказать ребёнку о самых популярных мошеннических схемах. Например, если поступает сообщение или звонок от незнакомца о блокировке счёта, проверке службы безопасности, переводе по ошибке или любое другое тревожное сообщение, нужно проверить достоверность этой информации по номеру горячей линии банка, отметил Александр Иванов.

Также важно рассказать ребёнку о базовых правилах пользования картой. «Расскажите юному владельцу карты о том, что нельзя никому передавать свою карту, сообщать ПИН-код, делиться трёхзначным кодом с обратной стороны карты или кодами подтверждения операций, которые приходят на телефон», – порекомендовал собеседник «Серебряного дождя».

«Добавлю, что существует опасность вовлечения молодых людей в мошеннические схемы в качестве соучастников», – предостерёг эксперт. По его словам, аферистам для вывода похищенных средств постоянно нужны новые карты, потому что банки блокируют счета, по которым проходят подозрительные операции. «Для этого мошенники и привлекают под различными предлогами так называемых дропперов – тех, кто обналичивает украденные деньги или переводит их на другие счета и карты», – заключил Александр Иванов.