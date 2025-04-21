Вопрос о присвоении званий почётных граждан Пскова 22 участникам Великой Отечественной войны рассмотрели депутаты

14:18, 21 апреля 2025, ПАИ

Вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова» 22 участникам Великой Отечественной войны рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы. Заседание состоялось в понедельник, 21 апреля, под председательством Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Также в повестке дня были вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Новгородская, 28», «Новгородская, 14», «Труда, 56», «Улица Гоголя, 5» и «Улица Николая Васильева, 65а».