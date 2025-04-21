Вопрос о присвоении званий почётных граждан Пскова 22 участникам Великой Отечественной войны рассмотрели депутаты
Вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова» 22 участникам Великой Отечественной войны рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы. Заседание состоялось в понедельник, 21 апреля, под председательством Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.
Также в повестке дня были вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Новгородская, 28», «Новгородская, 14», «Труда, 56», «Улица Гоголя, 5» и «Улица Николая Васильева, 65а».
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