Всероссийский форум «Российские технологии в образовании – 2025» проходит в Пскове

14:29, 21 апреля 2025, ПАИ

Всероссийский форум «Российские технологии в образовании – 2025», который собрал около 200 участников из более чем 50 регионов, проходит в Пскове сегодня, 21 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Форум посвящён переходу на отечественные программы, обучению IT-специалистов и другим вопросам. На нём собрались представители Минпросвещения России, Минобрнауки, Рособрнадзора, ведущих университетов страны, федеральных институтов и ведомств, а также руководители и эксперты региональных органов власти, педагоги и IT-специалисты. Их цель – разработать стратегию эффективного развития отечественных цифровых образовательных платформ. В мероприятии также участвуют специалисты из новых территорий РФ.

От имени правительства Псковской области лидеров и экспертов отрасли цифрового развития поприветствовал начальник управления цифрового развития правительства Псковской области Виталий Рахманов. Он охарактеризовал форум как важное событие для региона и подчеркнул, что на протяжении трёх дней Псков превратился в центр обсуждения современных направлений в развитии цифрового образовательного пространства.

«Мы гордимся тем, что объединили под этими древними стенами специалистов из более чем 50 регионов. Ваш опыт, знания и умения – важнейший вклад в формирование образовательной среды будущего. Глобальные цифровые изменения требуют от нас обновлённого подхода к обучению, и здесь каждое мнение и каждый опыт могут стать ключевыми для выработки лучших решений. Вместе мы стремимся усовершенствовать систему образования, сделав её максимально доступной, комфортной и функциональной для каждого участника образования», – подчеркнул Виталий Рахманов.

Он отметил, что на форуме эксперты единодушны в стремлении использовать цифровые технологии для создания образовательных инноваций.

Помимо этого, в своём видеообращении директор департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов Министерства просвещения России Андрей Горобец подчеркнул, что Псковская область занимает лидирующие позиции в цифровизации образования в стране, задавая тренды и открывая новые направления в этой сфере.

«Все вместе мы стремимся к одному – чтобы знания, навыки и умения наших детей, наших учителей не просто развивались и совершенствовались с помощью новых технологий, но и могли дать что-то новое для нашего государства, а наши традиционные российские ценности не были искажены цифровыми технологиями», – заметил он.

Основные темы форума сосредоточены на переходе к использованию отечественного программного обеспечения, подготовке специалистов, управлении образовательной системой на основе данных, включая надзор, контроль и оценку качества образования. В ходе обсуждений также будут рассмотрены вопросы развития цифровых сервисов и услуг в сфере образования, создание цифрового образовательного контента, интеграция информационных систем и снижение бюрократической нагрузки на образовательную сферу.

Форум станет площадкой для обмена мнениями, установления партнёрских связей и разработки новых стратегий, направленных на эффективное внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс.

Мероприятие продлится до 23 апреля. Организаторами форума выступают правительство Псковской области, региональный комитет по образованию и Центр информационных технологий Псковской области.