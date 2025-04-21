Пограничники нашли у псковичей целый арсенал

15:34, 21 апреля 2025, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили и пресекли факт незаконного хранения боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

У местных жителей нашли и изъяли четыре охотничьих карабина и более 450 патронов разных калибров. Экспертиза показала, что часть изъятых патронов предназначена для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия калибра 9 миллиметров, включая автоматический пистолет Стечкина и пистолет Макарова, а также часть патронов калибра 7,62х54 миллиметров R, снаряжённых бронебойно-зажигательными пулями.

На основании материалов Пограничного управления следственный отдел УМВД России по городу Пскову возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 222 УК РФ, касающейся незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, пересылки или ношения оружия и боеприпасов.