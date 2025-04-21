Два температурных рекорда побиты в Пскове

15:54, 21 апреля 2025, ПАИ

Два температурных рекорда 1999 года были побиты в Пскове на этих выходных, сообщила ПАИ начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В субботу, 19 апреля, метеорологи зафиксировали +27,8 градуса. Это значение термометра побило рекорд 1999 года. В этот день, 26 лет назад, температура достигла только +21,4 градуса.

Ранее сообщалось, что за день до этого, 18 апреля, в Пскове также был побит температурный рекорд, державшийся 26 лет.