Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове побит температурный рекорд, державшийся 26 лет

В Пскове побит температурный рекорд, державшийся 26 лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на руководителя Псковского гидрометцентра Талу Нещадимову.

Фото: ПАИ

18 апреля абсолютный максимум температуры воздуха составил +27,6 градуса, побив рекорд 1999 года: тогда в этот день было +21,5 градуса.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Псковскую область ожидает летняя погода, а потом снова заморозки.

Напомним, что жара до +28 градусов ожидает псковичей в 19 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 апреля 2025

Более 3,5 тысячи медалей к 80-летию Победы вручили ветеранам в Псковской области
18 апреля 2025

Подведены итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» в Псковской области
18 апреля 2025

Псковские полицейские сдали кровь
18 апреля 2025

В Пскове побит температурный рекорд, державшийся 26 лет
18 апреля 2025

Более 115 млн рублей будет выделено на ремонт и благоустройство воинских захоронений в Псковской области
18 апреля 2025

Вторую очередь газопровода ввели в эксплуатацию в Локне
18 апреля 2025

Особый противопожарный режим установили ещё в трёх округах Псковской области
18 апреля 2025

О программе культурных мероприятий в честь Дня Победы рассказала Илианна Петрова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...