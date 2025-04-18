В Пскове побит температурный рекорд, державшийся 26 лет
В Пскове побит температурный рекорд, державшийся 26 лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на руководителя Псковского гидрометцентра Талу Нещадимову.
18 апреля абсолютный максимум температуры воздуха составил +27,6 градуса, побив рекорд 1999 года: тогда в этот день было +21,5 градуса.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Псковскую область ожидает летняя погода, а потом снова заморозки.
Напомним, что жара до +28 градусов ожидает псковичей в 19 апреля.
Более 115 млн рублей будет выделено на ремонт и благоустройство воинских захоронений в Псковской области