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Общество

Комитет по земельным ресурсам Псковской гордумы рассмотрел несколько профильных вопросов

Заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы состоялось в понедельник, 21 апреля. Оно прошло под председательством Григория Стороненкова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской гордумы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Участники заседания обсудили вопросы о даче согласия на принятие комитетом по управлению муниципальным имуществом Пскова решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников ООО «Расчётный центр города Пскова», ООО «Центральная городская аптека» и ООО «Жилищник».

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