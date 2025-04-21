Комитет по земельным ресурсам Псковской гордумы рассмотрел несколько профильных вопросов

16:18, 21 апреля 2025, ПАИ

Заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы состоялось в понедельник, 21 апреля. Оно прошло под председательством Григория Стороненкова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской гордумы.

Участники заседания обсудили вопросы о даче согласия на принятие комитетом по управлению муниципальным имуществом Пскова решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников ООО «Расчётный центр города Пскова», ООО «Центральная городская аптека» и ООО «Жилищник».