Стали известны имена кандидатов на присвоение званий почётных граждан Пскова

16:29, 21 апреля 2025, ПАИ

Вопрос о присвоении званий «Почётный гражданин города Пскова» 22 участникам Великой Отечественной войны рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления сегодня, 21 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Кандидаты – участники Великой Отечественной войны 1924–1928 годов рождения. Так, среди них – Надежда Александровна Андреева, которая служила минёром, обезвреживала поля Псковского района, Василий Геннадьевич Иванов, фронтовой связист, освобождавший Гдовский и Плюсский районы. Георгий Данилович Давыдов освобождал Венгрию и Австрию, а победу встретил в Чехословкии. Клеопатра Васильевна Жукова служила телефонисткой, участвовала в форсировании Одера, войну закончила в Праге.

Напомним, традиционно звание почётного гражданина Пскова присваивалось не более чем двум кандидатам. На прошлой сессии гордумы в положение о присвоении звания «Почётный гражданин Пскова» внесли изменения. Они были разработаны с целью реализации предложения президента России Владимира Путина в рамках подготовки празднования 80-летия Великой Победы.

Положение дополнили правом Псковской городской Думы принимать решение о присвоении звания «Почётный гражданин Пскова» в 2025 году более чем двум претендентам из категории лиц «участники Великой Отечественной войны» без предъявления требований к основаниям для присвоения звания и перечню соответствующих документов.