Магнитные бури накроют Землю на несколько дней
Магнитные бури накроют Землю с 21 по 23 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
Причиной серии магнитных бурь стала крупная корональная дыра на Солнце, которая производит быстрый солнечный ветер. За последние два дня дыра успела увеличиться в размерах.
Сегодня, 21 апреля, происходят геомагнитные возмущения. К вечеру они перейдут в магнитную бурю второго уровня, которая продлится либо до 22, либо до 23 апреля. Пик магнитных бурь придётся на вторник.
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