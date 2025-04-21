Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Магнитные бури накроют Землю на несколько дней

Магнитные бури накроют Землю с 21 по 23 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Магнитные бури накроют Землю. Фото: ПАИ

Причиной серии магнитных бурь стала крупная корональная дыра на Солнце, которая производит быстрый солнечный ветер. За последние два дня дыра успела увеличиться в размерах.

Сегодня, 21 апреля, происходят геомагнитные возмущения. К вечеру они перейдут в магнитную бурю второго уровня, которая продлится либо до 22, либо до 23 апреля. Пик магнитных бурь придётся на вторник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 апреля 2025

Занесённого в Красную Книгу орлана-белохвоста сфотографировали в Полистовском заповеднике
21 апреля 2025

Девять клещей-возбудителей боррелиоза обнаружили в Псковской области
21 апреля 2025

О трендах в найме сотрудников рассказала директор по персоналу псковской компании
21 апреля 2025

Школьница из Новоржевского округа вышла в финал конкурса «История местного самоуправления моего края»
21 апреля 2025

Энергетики обновили подсветку стелы Героям Великой Отечественной войны в Печорах
21 апреля 2025

Магнитные бури накроют Землю на несколько дней
21 апреля 2025

Фонтан у детской школы искусств открыли в Невеле
21 апреля 2025

Жителей Псковской области приглашают на всероссийский проект «Истоки. Школа»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...