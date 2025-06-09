Участники первого заезда «Истоки. Школа» разработали четыре решения для сохранения исторической памяти

13:49, 09 июня 2025, ПАИ

Итогом работы участников первого заезда «Наследники Победы» всероссийского проекта «Истоки. Школа» в Печорах стала разработка четырёх решений, направленных на сохранение исторической памяти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В блоке «Медиаформат» участники работали над тем, как сделать сложную историческую тему понятной и интересной для широкой аудитории. Четыре команды представили свои медиапроекты: подкасты «За гранью ужаса 14–18» и «Жертвы геноцида во время Великой Отечественной войны в Псковской области», видео «Оккупация Белгородской области» и ожившие фотопроекты.

Молодые историки и архивисты подготовили археографические публикации о преступлениях нацистов: зверствах в районе Жестяной Горки, убийствах психически больных на Северо-Западе РСФСР во время оккупации, а также расследованиях злодеяний в Курской области, Крыму, Севастополе и на Хабаровском процессе над японскими военными преступниками.

В рамках направления по разработке положения о работе «Общественного дозора» в местах памяти участники предложили варианты, как реализовать инициативу по поиску мест геноцида, которые до сих пор не отмечены на карте.

Блок «Создание тематико-экспозиционного плана» был посвящён созданию концепции передвижной выставки о геноциде на Северо-Западе СССР. Проект включает стационарную часть, которая останется в Печорах, и мобильный модуль для размещения в Новгороде и Пскове. В экспозиции запланированы мультимедийные элементы, диорамы и необычные форматы подачи архивных материалов.

Во время заезда, который прошел с 4 по 8 июня в Печорах, 100 молодых историков, архивистов, преподавателей и студентов со всей страны работали с единым массивом ранее засекреченных документов. В основу легли материалы по нескольким регионам, а также архивы Хабаровского и Нюрнбергского процессов. Эти документы были предоставлены партнёром заезда Национальным Центром исторической памяти при президенте РФ и прежде не находились в открытом доступе. Работа с первичными материалами позволила участникам глубже погрузиться в исследование темы геноцида советского народа.

В рамках смены в формате живого диалога участники обсудили с экспертами вопросы фальсификации истории, узнали, как правильно и доступно подавать информацию в медиапространстве и вовлекать подрастающее поколение в социально-значимые проекты.

С историками и архивистами также весь заезд работали опытные наставники. Они начали проводить исследование, направленное на сбор обратной связи и анализ их запросов. По его итогам будут сформированы рекомендации для корректировки содержания будущих событий Роспатриотцентра Росмолодежи.

Особое внимание уделили важности международного сотрудничества и совместных усилий России и Абхазии в сохранении общей исторической памяти. На панельной дискуссии «Общее прошлое, общее будущее» участники пообщались с председателем совета представительства Российского исторического общества в Республике Абхазия Миланой Бжания.

Для детей была организована отдельная программа и семейные активности. В рамках экологической акции они высадили каштаны — символ памяти и заботы о будущем. На мастер-классе «Наука о войне и мире» узнали о ключевых изобретениях времен Великой Отечественной войны. Отдельный блок был посвящён военной связи. Дети учились шифровать сообщения, как это делали связисты. На практикуме «Семейная гостиная» эксперты вместе с семьями обсуждали, как рассказывать ребенку о семейной истории. Вдохновленные беседой, ребята написали письма прадедам. Программа объединила поколения: взрослые получили рекомендации по составлению родословной, дети — опыт сопереживания и памяти.

Впервые в проект интегрированы семинаристы. Выпускники Псково-Печерской Духовной семинарии участвовали в заезде наравне с другими участниками. Это стало частью их практической подготовки и позволило выстроить горизонтальные связи между профессиональным и духовным сообществом.

«На „Истоки. Школа“ мы приехали всей семьёй. Уехали с осознанием, что настоящее вырастает из памяти. Работа над проектом о геноциде показала, как важно сохранять правду о прошлом. Детская программа была содержательной и тёплой. Волонтёры окружили вниманием и заботой, за что мы особенно благодарны. А дома, благодаря материалам, которые мы получили на заезде, мы начали собирать семейную родословную — задумались о забытых именах и прошлом. Так для нас история стала не только частью большой страны, но и частью нашей семьи», — поделились участники заезда «Наследники Победы» Дмитрий и Надежда Лозины.

«Наследники Победы» открыли серию из восьми тематических смен, запланированных на 2025 год. В последующих заездах будут затронуты темы преподавания русского языка, создания маршрутов по древним городам, архитектуры, дизайна, работы с участниками проекта «Твой Герой» и поддержки семей военнослужащих. Проект «Истоки. Школа» продолжает формировать профессиональное сообщество, объединённое задачей бережного и осознанного отношения к исторической памяти.

Организатором события выступает Роспатриотцентр Росмолодежи. Партнер заезда — национальный Центр исторической памяти при президенте России.