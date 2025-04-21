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Пскович выступает на чемпионате России по фиджитал-спорту

Пскович Арсений Тимофеев выступает на чемпионате России по фиджитал-спорту в дисциплине «ритм-симулятор» (Just Dance). Соревнования проходят в Сочи сегодня, 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации фиджитал-спорта Псковской области.

Пскович выступает на чемпионате России по фиджитал-спорту. Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области

Тимофеев получил путёвку на чемпионат России, выиграв окружной этап, который прошёл в Петрозаводске.

В рамках соревнований спортсменам нужно исполнить три трека и заработать максимальное количество очков. По итогам квалификационного раунда 16 участников с лучшими суммарными показателями попадают в плей-офф соревнований.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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