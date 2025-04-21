Пскович выступает на чемпионате России по фиджитал-спорту

16:35, 21 апреля 2025, ПАИ

Пскович Арсений Тимофеев выступает на чемпионате России по фиджитал-спорту в дисциплине «ритм-симулятор» (Just Dance). Соревнования проходят в Сочи сегодня, 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации фиджитал-спорта Псковской области.

Тимофеев получил путёвку на чемпионат России, выиграв окружной этап, который прошёл в Петрозаводске.

В рамках соревнований спортсменам нужно исполнить три трека и заработать максимальное количество очков. По итогам квалификационного раунда 16 участников с лучшими суммарными показателями попадают в плей-офф соревнований.

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