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Футбольный турнир «Кубок регионов» среди мужских команд пройдёт в Пскове

Межрегиональные соревнования по футболу среди мужских команд «Кубок регионов» пройдут в Пскове с 22 по 26 апреля, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Футбольный турнир «Кубок регионов» среди мужских команд пройдёт в Пскове. Фото: ОФФ «Северо-Запад»

В состязаниях примут участие семь команд, в том числе и футбольный клуб «Псков». Коллективы разделили на две подгруппы. Псковичи сыграют в группе «Б» с «Приозерском» из Ленинградской области и «ГУОР-Карелией» из Петрозаводска. Победитель группового этапа напрямую выходит в финал соревнований, а команды, занявшие второе место, разыграют бронзу.

В прошлом году первое место занял «Приозерск», в финале обыгравший «Череповец». Команда из Ленинградской области стала обладателем трофея весом около пяти килограммов, выполненного по заказу ОФФ «Северо-Запад».

«Псков» проведёт первый матч 23 апреля в 14:00 против «ГУОР-Карелии».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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