Публичные слушания по внесению изменений в Устав Пскова планируют провести 20 мая

16:51, 21 апреля 2025, ПАИ

Вопрос о назначении публичных слушаний рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления сегодня, 21 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Публичные слушания по внесению изменений в Устав Пскова было предложено назначить на 20 мая. Их цель – привести устав города в соответствие с федеральным законодательством.

Так, изменения коснутся разделов по организации мероприятий по охране окружающей среды, организации предоставления дополнительного образования взрослым, осуществления муниципального контроля в области охраны и использования природных территорий, а также ряда других.

Добавим, окончательное решение о дате проведения публичных слушаний депутаты примут на очередной сессии гордумы, которая состоится 25 апреля.