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Общество

Публичные слушания по внесению изменений в Устав Пскова планируют провести 20 мая

Вопрос о назначении публичных слушаний рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления сегодня, 21 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Публичные слушания по внесению изменений в Устав Пскова было предложено назначить на 20 мая. Их цель – привести устав города в соответствие с федеральным законодательством.

Так, изменения коснутся разделов по организации мероприятий по охране окружающей среды, организации предоставления дополнительного образования взрослым, осуществления муниципального контроля в области охраны и использования природных территорий, а также ряда других.

Добавим, окончательное решение о дате проведения публичных слушаний депутаты примут на очередной сессии гордумы, которая состоится 25 апреля.

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