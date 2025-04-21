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Юношеский турнир по хоккею «Кубок Победы» пройдёт в Пскове

Юношеский турнир по хоккею «Кубок Победы» среди спортсменов 2016-2017 годов рождения пройдёт в псковском Ледовом дворце с 25 по 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

Юношеский турнир по хоккею «Кубок Победы» пройдёт в Пскове. Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие шесть команд из России и Белоруссии. Псковскую область представят великолукский «Экспресс» и псковское «Торнадо». Среди участников также белорусский «Химик», петербургские «Тигры» и «ГудГол», а также новгородский «Йети».

Команды сыграют каждый с каждым, чтобы определить победителя. Дерби Псковской области между «Торнадо» и «Экспрессом» пройдёт 25 апреля и начнётся в 17:30, а откроют турнир псковичи в матче с петербургскими «Тиграми» в этот же день в 11:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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