Криминальная хроника Невельского округа: кражи, мошенничество и бытовое насилие

17:57, 21 апреля 2025, ПАИ

Шесть сообщений о преступлениях зарегистрировали на территории Невельского муниципального округа с 14 по 20 апреля, пишет газета «Невельский вестник».

В магазине на улице Комсомольской в Невеле ранее судимая 33-летняя жительница украла бутылку коньяка. Женщина открыто взяла спиртное с прилавка и, проигнорировав продавца, вышла из магазина. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Там же, на улице Комсомольской, 32-летний местный житель украл продукты на сумму 1 150 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Кроме того, жительница Невеля стала жертвой телефонного мошенника. Злоумышленник, представившись сотрудником энергосбыта, убедил её перевести 260 тысяч рублей на счёт. Полиция проводит проверку.

Помимо этого, в подъезде одного из домов на улице Маншук Маметовой в Невеле произошёл конфликт. 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения после замечания со стороны знакомой начал угрожать ей и несколько раз ударил головой о стену. Проводится проверка.

Также в магазине техники на площади Коммуны в Невеле зафиксировали кражу веб-камеры. Личность подозреваемого устанавливается.

Кроме того, при проверке жилого сектора полицейские выявили факт фиктивной регистрации. 21-летний гражданин Таджикистана не проживал по месту временной прописки, оформленной его знакомой. Проводится проверка.

Также сотрудники Госавтоинспекции выявили в Невельском муниципальном округе 59 нарушений ПДД. Зарегистрировано четыре ДТП без пострадавших. Вместе с этим из незаконного оборота у жителей округа изъяли одно оружие и пять боеприпасов.