Более 200 боеприпасов и 21 единицу оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

17:49, 21 апреля 2025, ПАИ

Более 200 боеприпасов и 21 единицу оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 14 по 20 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели девять проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили четыре административных правонарушения.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.