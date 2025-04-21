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Общество

Более 200 боеприпасов и 21 единицу оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

Более 200 боеприпасов и 21 единицу оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 14 по 20 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели девять проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили четыре административных правонарушения.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.

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