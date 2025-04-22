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Общество

Как не допустить выгорания на работе: советы эксперта

Как не допустить выгорания на работе, объяснила директор по подбору персонала компании «ИВА» Ирина Митрофанова в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 апреля.

Ирина Митрофанова. Фото: ПАИ

«Мы придерживаемся подхода, что нужно соблюдать установленный режим работы, потому что всё, что будет свыше, приведёт нас к выгоранию. В жизни должно быть всё – и активности, и отдых», – уверена собеседница «Серебряного дождя». Она считает, что смена обстановки – самый простой способ отдохнуть, и в этом очень может помочь планирование.

Планировать свою работу – дело не из простых. Чтобы его освоить, нужно учиться применять методики. Гостья студии рассказала, что в их компании для сотрудников проводят множество различных тренингов: «Недавно мы учили наших сотрудников тайм-менеджменту. Наших молодых сотрудников мы учим не эмоционировать, потому что сильные переживания очень мешают работать. Для устранения этого мы как раз таки и проводим тренинги».

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