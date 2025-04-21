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Общество

Более 20 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

21 выезд осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 14 по 20 апреля, два из них были ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Три раза спасатели выезжали на водные объекты, из них один раз – на водолазные работы. В рамках выездов на водные объекты извлечён один труп.

Шесть вызовов касались ликвидаций последствий ДТП, ещё три – идентификации взрывоопасных предметов. Пять раз сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения, два вызова попали в категорию прочих.

Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили в реке возле Синего моста в Опочке.

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