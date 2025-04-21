Более 20 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю
21 выезд осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 14 по 20 апреля, два из них были ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».
Три раза спасатели выезжали на водные объекты, из них один раз – на водолазные работы. В рамках выездов на водные объекты извлечён один труп.
Шесть вызовов касались ликвидаций последствий ДТП, ещё три – идентификации взрывоопасных предметов. Пять раз сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения, два вызова попали в категорию прочих.
Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили в реке возле Синего моста в Опочке.
Занесённого в Красную книгу орлана-белохвоста сфотографировали в Полистовском заповеднике