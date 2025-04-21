Более 20 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

19:33, 21 апреля 2025, ПАИ

21 выезд осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 14 по 20 апреля, два из них были ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Три раза спасатели выезжали на водные объекты, из них один раз – на водолазные работы. В рамках выездов на водные объекты извлечён один труп.

Шесть вызовов касались ликвидаций последствий ДТП, ещё три – идентификации взрывоопасных предметов. Пять раз сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения, два вызова попали в категорию прочих.

Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили в реке возле Синего моста в Опочке.