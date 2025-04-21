Житель Красногородского округа обменял триммер и бинокль своего знакомого на алкоголь
Прокуратура Красногородского района поддержала государственное обвинение в отношении 39-летнего красногородца, который похитил чужое имущество, причинив значительный ущерб владельцу (преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.
Установлено, что подсудимый в январе текущего года, находясь в гостях у своего знакомого в Красногородске, похитил принадлежащие ему бинокль и триммер. Общая стоимость похищенного оценивается в 49 тысяч рублей. Впоследствии краденые вещи мужчина перепродал за одну тысячу рублей. Вырученные деньги он потратил на покупку спиртного.
С учётом позиции государственного обвинителя, наличия отягчающих обстоятельств Пыталовский суд вынес приговор, назначив наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком три года. Похищенное имущество в ходе предварительного расследования возвращено законному владельцу.
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