Жителей Псковской области приглашают стать участниками форума «Сильные идеи для нового времени»

20:54, 21 апреля 2025, ПАИ

До 15 мая принимаются заявки для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени». Жители Псковской области могут подать идеи на платформе идея.росконгресс.рф. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области со ссылкой на организаторов конкурса.

Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд Росконгресс и ВЭБ.РФ. Эксперты выберут топ-100 проектов, лучшие представят руководству страны в июле.

Форум – площадка для поиска решений вызовов и диалога между обществом, властью и бизнесом. За годы работы более 530 тысяч пользователей предложили идеи. В 2024 году подано 30 726 инициатив.

Направления работы форума – «Национальная социальная инициатива (НСИ): социальные проекты и городское развитие», «Национальная предпринимательская инициатива (НПИ): новый бизнес и креативная экономика», «Национальная технологическая инициатива (НТИ): гражданско-военные технологии и «Платформа НТИ», «Национальная кадровая инициатива (НКИ): развитие кадрового потенциала», «Национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ): сохранение природы и устойчивое развитие».

Подать заявку может любой житель России. После регистрации идеи проходят экспертизу, доработку и презентацию на форуме. Лучшие проекты получат поддержку.

Форум проводится ежегодно по указу президента России с 2020 года.