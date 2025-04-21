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Происшествия

В Дновском районе автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет, несколько раз перевернулся и загорелся

Автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением нетрезвого водителя вылетел в кювет вблизи заправки «Сургутнефтегаз». Машина несколько раз перевернулась, после чего загорелась, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

По словам очевидцев, водитель успел самостоятельно выбраться из горящего автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, пожарные и медики.

Состояние водителя и точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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