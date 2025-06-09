Популярные схемы обмана подростков при поиске работы перечислил эксперт Банка России

13:04, 09 июня 2025, ПАИ

Популярные схемы обмана подростков при поиске работы перечислил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, мошенники знают, что летом многие подростки ищут подработку, и используют это в своих схемах обмана.

Аферисты создают фишинговые сайты, которые имитируют, например, платное прохождение опросов, заполнение анкет и другие способы якобы легко заработать. Для получения денег злоумышленники предлагают ввести данные банковской карты, опустошая ее. Или мошенники могут убедить подростка вложить деньги в «сверхприбыльный проект» – на самом деле финансовую пирамиду. Собрав деньги как можно большего числа людей, организаторы исчезают.

Нередко злоумышленники действуют в социальных сетях - рассылают вредоносные ссылки с привлекающими внимание названиями, например «заработай легко и быстро», «высокая прибыль без риска» или ссылки на сайты, замаскированные под сайты по поиску работы, инвестиционные платформы и тому подобное.

В своих схемах обманщики используют новые технологии – с помощью нейросетей они имитируют образ и речь известного и популярного среди молодежи человека, чтобы от его лица распространять свои сообщения. Перейдя по такой ссылке, ребенок может загрузить на свой гаджет вирус или ввести конфиденциальные данные на фишинговом сайте.

Мошенники могут использовать детей для вывода и обналичивания похищенных денежных средств. Это называется дроперство.

«Старшеклассникам или студентам предлагают оформить на себя банковские карты и за небольшую плату передать карты третьим лицам. Затем эти карты используются в схемах мошенников: с их помощью снимают похищенные деньги со счетов. За небольшие проценты это могут делать подростки и молодые люди, даже не понимающие, что стали дропами», – пояснил Александр Иванов.