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Общество

О состоянии спасённых из запертой квартиры котов рассказали псковские зоозащитники

Состояние котов, спасённых из запертой квартиры на улице Энтузиастов в Пскове, спустя три недели остаётся тяжёлым. В группе «Котопритон Псков 2025 год» в соцсети «ВКонтакте» опубликованы результаты анализов животных.

Фото: Приют «Котопритон Рины Ш.»

Состояние животных объясняет, почему соседи не слышали их мяуканья на протяжении длительного времени. У истощённых котов нет сил даже на то, чтобы передвигаться или подавать голос, – они лежат в полной тишине, получая необходимые лекарства и регулярное питание. У животных зафиксированы зашкаливающие показатели амилазы и критически низкий уровень глюкозы. Многие другие показатели на нижней границе нормы, рассказали в приюте.

Процесс восстановления идет медленно – коты постепенно набираются сил, но до полного выздоровления еще далеко, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили из-за жестокого обращения с животными в квартире на Запсковье.

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