О состоянии спасённых из запертой квартиры котов рассказали псковские зоозащитники
Состояние котов, спасённых из запертой квартиры на улице Энтузиастов в Пскове, спустя три недели остаётся тяжёлым. В группе «Котопритон Псков 2025 год» в соцсети «ВКонтакте» опубликованы результаты анализов животных.
Состояние животных объясняет, почему соседи не слышали их мяуканья на протяжении длительного времени. У истощённых котов нет сил даже на то, чтобы передвигаться или подавать голос, – они лежат в полной тишине, получая необходимые лекарства и регулярное питание. У животных зафиксированы зашкаливающие показатели амилазы и критически низкий уровень глюкозы. Многие другие показатели на нижней границе нормы, рассказали в приюте.
Процесс восстановления идет медленно – коты постепенно набираются сил, но до полного выздоровления еще далеко, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили из-за жестокого обращения с животными в квартире на Запсковье.
Участники первого заезда «Истоки. Школа» разработали четыре решения для сохранения исторической памяти
Установить лимиты на использование средств с карты подростка рекомендовал эксперт Банка России