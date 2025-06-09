Установить лимиты на использование средств с карты подростка рекомендовал эксперт Банка России

12:54, 09 июня 2025, ПАИ

Установить лимиты на использование средств с карты подростка рекомендовал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Желательно установить на карте лимит на оплату товаров и услуг, переводы и снятие наличных. «При необходимости его всегда можно убрать или изменить, но зато он поможет не потерять деньги, даже если мошенники смогут выманить у подростка данные карты», – пояснил эксперт.

Он также отметил, что первая работа – это повод поговорить с ребёнком о правилах использования банковской карты. «Обязательно нужно напомнить о безопасности. Никогда не сообщайте никому свой ПИН-код, CVV-код на оборотной стороне карты или данные авторизации в онлайн-банке. Не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте приложения из ненадёжных источников. Если кто-то позвонил, представились сотрудником банка и требуют ваши данные – нужно немедленно положить трубку и, если есть сомнения, самостоятельно связаться с банком», – рекомендовал Александр Иванов.

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