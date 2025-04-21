Какой будет новая экранизация «Буратино», показали создатели фильма

10:35, 22 апреля 2025, ПАИ

Кинокомпания Art Pictures Studio представила трейлер нового полнометражного фильма «Буратино», основанного на повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и советском мюзикле 1975 года. Премьера картины запланирована на 1 января 2026 года. Об этом пишет РБК.

В центре сюжета – папа Карло, которому попадает в руки волшебный ключ, исполняющий любые желания. Одинокий мастер мечтает о сыне, и его желание почти сбывается: из деревянного полена оживает мальчик – умный и весёлый Буратино. Несмотря на любовь папы Карло, Буратино осознаёт, что он отличается от других, и отправляется в длинное приключение, чтобы доказать, что он хороший и настоящий сын.

Главную роль Буратино исполнила 14-летняя Виталия Корниенко, которая играла Лизу в сериале «Папины дочки. Новые». Для создания образа использовалась компьютерная графика.

В главных ролях Александр Яценко (папа Карло), Анастасия Талызина (Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон), Степан Белозеров (Пьеро), Рузиль Минекаев (Арлекин), Фёдор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Петров (кот Базилио), Виктория Исакова (лиса Алиса), Светлана Немоляева (черепаха Тортила).

Режиссёром выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Физрук», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Сценарий написали Андрей Золотарёв и Аксинья Борисова. Над костюмами работала художник Надежда Васильева.

Новый фильм о Буратино будет мюзиклом, как и многие другие экранизации детских сказок.