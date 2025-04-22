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Общество

Пить воду из подземных источников советует сегодня народный календарь

Святого Вадима вспоминают в православных храмах сегодня, 22 апреля. Он жил в Персии в IV веке и был архимандритом. В народном календаре – Вадим Ключник или Вадимов день, пишет calend.ru.

Словенские ключи. Фото: Анастасия Тарасова

Согласно писаниям, язычники бросили Вадима в темницу. Вместе с ним в заточении оказались семь его учеников. Всех их четыре месяца подвергали жестоким истязаниям, но это не сломило христиан. Более того, это произвело большое впечатление на язычников, впоследствии многие из них обратились в христианство.

На Руси в Вадимов день люди ходили к источникам (ключам), чистили их, а затем брали из родников воду, умывались ею и пили её – считалось, что это укрепит здоровье.

На Вадима Ключника также начинался выгон скота на луга, где уже достаточно выросла свежая трава.

Считалось, что в этот день нельзя стричь волосы, подметать, разливать воду. В то же время в Вадимов день советовали чаще улыбаться и радоваться.

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