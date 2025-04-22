Псковичи участвуют во всероссийских соревнованиях по гребле в Ростове-на-Дону

10:04, 22 апреля 2025, ПАИ

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин принимают участие во Всероссийских соревнованиях по академической гребле «Регата на призы олимпийских чемпионов Н. Н. Спинева и С. А. Федоровцева». Состязания стартуют сегодня, 22 апреля, в Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент ПАИ.

В первый день соревнований псковичи поборются за награды в одиночках на дистанции 2 000 метров. Владислав Забродин стартует в 10:26, а Артемий Усанов – в 10:45.

Напомним, что недавно другие представители Псковской области выиграли золото «Донской регаты» в Ростове-на-Дону. Павел Сорин завоевал три золота, а Семён Яганов – одно.

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