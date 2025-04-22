Псковичка стала обладательницей Кубка России по джиу-джитсу в абсолютной весовой категории

10:44, 22 апреля 2025, ПАИ

Псковичка Анастасия Ребезова стала обладательницей Кубка России в абсолютной весовой категории. Соревнования прошли в Рязани, сообщила корреспонденту ПАИ президент Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко.

В соревнованиях участвовали 250 спортсменов из 29 регионов страны. В абсолютной категории боролись шесть спортсменок. Ребезова провела четыре поединка. Во время группового этапа она одержала одну победу и потерпела одно поражение, получив путёвку в полуфинал.

В поединке 1/2 финала она поборола призёра прошлогоднего чемпионата России Ксению Бушкову из Московской области, а в финале выиграла у действующей чемпионки страны Татьяны Федосеевой из Рязанской области.

По словам Анны Шумейко, благодаря победе в Кубке России Ребезова, возможно, перейдёт из юношеской во взрослую сборную страны.

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