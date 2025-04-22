О правилах охоты на приграничной территории напомнили жителям Псковской области

10:56, 22 апреля 2025, ПАИ

Гражданам, которые охотятся на приграничной территории Псковской области в пределах Гдовского, Печорского, Палкинского, Пыталовского, Красногородского, Себежского, Невельского и Усвятского районов, напомнили о необходимости соблюдения правил пограничного режима. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

«Осуществление хозяйственной, промысловой и иной деятельности, в том числе охоты, в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы возможно только в светлое время суток и только на основании разрешения пограничных органов или подразделений пограничных органов», – отметили в пресс-службе.

Для охоты в остальной части пограничной зоны не позднее чем за трое суток граждане или организации обязаны письменно уведомить об этом пограничный орган или его подразделение.

Пограничное управление напоминает гражданам, что при пребывании в пограничной зоне запрещается:

находиться в стометровой полосе местности, прилегающей к государственной границе (на суше – круглосуточно, на озёрном и речных участках с наступлением тёмного времени суток (с захода до восхода солнца);

вести разговоры с лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы;

вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства;

осуществлять фото- и видеосъёмку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов Пограничного управления, в том числе с использованием беспилотных воздушных судов;

повреждать, уничтожать и (или) портить установленные предупреждающие знаки, инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, технику и вооружение, другие объекты Пограничного управления, а также осуществлять какие-либо действия в отношении них.

Нарушение установленных правил пограничного режима влечёт за собой административную ответственность.

Заявления на получение разрешения на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне, а также пропуска в пограничную зону, могут подаваться в форме электронных сообщений на адрес электронной почты Пограничного управления – pu.pskovobl@fsb.ru, через интернет-портал «Госуслуги», путём направления почтовых отправлений в адрес Пограничного управления: индекс 180019, Псков, улица Инженерная, 113, а также личного обращения в бюро пропусков Пограничного управления (режим работы: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 13:00).

Контактные телефоны для получения дополнительной информации:

– (8 8112) 69-82-67, 69-82-51 (бюро пропусков Пограничного управления ФСБ России по Псковской области);

– (8 811-48) 2-42-20 (дежурный отдел в Печорах);

– (8 811-47) 2-18-05 (дежурный отдел в Пыталово);

– (8 811-40) 2-27-97 (дежурный отдел в Себеже).