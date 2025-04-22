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Общество

Чемпионат высоких технологий стартовал в Псковской области

Чемпионат высоких технологий Всероссийского движения «Профессионалы» стартовал в детском технопарке «Кванториум Псков» сегодня, 21 апреля. Он продлится до 25 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Чемпионат высоких технологий стартовал в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Чемпионат высоких технологий стартовал в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Чемпионат высоких технологий стартовал в Псковской области
    Фото: ПАИ

Мероприятие организовал Центр опережающей профессиональной подготовки Псковской области при поддержке Минпросвещения России и Института развития профессионального образования.

В соревнованиях участвуют шесть студентов и пять школьников. Для разработки конкурсных заданий организаторы привлекли 17 экспертов. Во время чемпионата пройдут профориентационные мероприятия для школьников и студентов города.

Победители по каждой из компетенций получат путёвку в финал чемпионата высоких технологий, который состоится в Великом Новгороде в сентябре. Среди компетенций регионального этапа: «сервисный инженер промышленного оборудования» и «интеллектуальные системы агропроизводства».

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