Чемпионат высоких технологий стартовал в Псковской области

11:40, 22 апреля 2025, ПАИ

Чемпионат высоких технологий Всероссийского движения «Профессионалы» стартовал в детском технопарке «Кванториум Псков» сегодня, 21 апреля. Он продлится до 25 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Мероприятие организовал Центр опережающей профессиональной подготовки Псковской области при поддержке Минпросвещения России и Института развития профессионального образования.

В соревнованиях участвуют шесть студентов и пять школьников. Для разработки конкурсных заданий организаторы привлекли 17 экспертов. Во время чемпионата пройдут профориентационные мероприятия для школьников и студентов города.

Победители по каждой из компетенций получат путёвку в финал чемпионата высоких технологий, который состоится в Великом Новгороде в сентябре. Среди компетенций регионального этапа: «сервисный инженер промышленного оборудования» и «интеллектуальные системы агропроизводства».