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Соревнования по трофи-рейдам «Весенний кураж» прошли в Великих Луках

Соревнования по трофи-рейдам «Весенний кураж» прошли в Великих Луках 19 и 20 апреля, сообщается в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Скриншот сюжета «Первого Псковского»

В соревнованиях приняли участие более 20 пилотов из Псковской, Тверской областей, а также Смоленска и Санкт-Петербурга. В первый день участники прошли шесть спецучастков на время, а во второй состоялась двухчасовая кольцевая гонка.

«Мы в любом случае любительская лига. Чтобы участвовать в чемпионате России, нужно иметь разряды, и там уже более жёсткие технические требования. Мы даём дорогу в жизнь, а дальше люди сами выбирают, идти ли им дальше или оставаться здесь», – отметил организатор отборочного этапа Кубка регионов Алексей Шершнев.

Победителей «Весеннего куража» выбирали в пяти зачётных категориях. В результате большинство первых мест заняли пилоты из Псковской области.

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