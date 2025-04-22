Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Золото Твери и бусы псковского Крома: российские и белорусские археологи собрались в Пскове

Археологи и историки представили результаты своих исследований на 70-м заседании научной конференции «Археология и история Пскова и Псковской земли», которая стартовала сегодня, 21 апреля. Мероприятие проходит в историко-краеведческой библиотеке имени Василёва и продлится до 24 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Темы докладов охватывают отчёты псковских археологов о результатах последних полевых сезонов, исследования участков Петровского посада, на улице Кузнецкой, в Выбутах, в деревне Брод Печорского муниципального округа.

В том числе на семинаре обсудят такие темы: «Эволюция обряда курганного захоронения у вятичей и кривичей», «Погребальный обряд конца X–XII века на территории Рогачёвского Поднепровья», «Золото Твери по материалам археологических исследований», «Ещё раз о бусах из псковского Крома», «Хронотипология кожаных кошелей и сумок из раскопок в Пскове».

«У нас много исторических докладов, которые очень интересны и позволяют на те археологические предметы, которые мы находим, на те археологические слои, которые мы изучаем, взглянуть иначе и провести какие-то параллели с искусственными источниками», – отметила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Фото: ПАИ

Семинар имени академика В. В. Седова носит междисциплинарный характер. Наряду с археологами и историками в обсуждениях участвуют лингвисты, искусствоведы, этнографы, антропологи, реставраторы и учёные естественно-научного профиля.

В этом году на конференции выступят исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Твери, Липецка, Перми, Выборга и Минска. Всего будет представлено 55 докладов.

«Вместе с содокладчиками порядка 90 человек принимают участие в семинаре, потому что некоторые доклады готовили коллективы авторов», – рассказала Марина Кулакова.

Эксперты во время семинара смогут обсудить археологические исследования и проконсультироваться друг с другом. Материалы конференции традиционно опубликуют в одноимённом сборнике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 апреля 2025

Золото Твери и бусы псковского Крома: российские и белорусские археологи собрались в Пскове
21 апреля 2025

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни «А музы не молчат!» пройдёт в Великих Луках в мае
21 апреля 2025

Торжественная церемония заключительного этапа ВсОШ по литературе прошла в Пскове
21 апреля 2025

Жителей Псковской области приглашают на всероссийский проект «Истоки. Школа»
21 апреля 2025

«Михайловское» вновь откроет свои двери для посетителей после санитарного периода
21 апреля 2025

Псковский драмтеатр воскрешает забытую пьесу русского писателя
21 апреля 2025

Несколько объектов Псковского музея закрыты для туристов и горожан
20 апреля 2025

Митрополит Матфей совершил пасхальное богослужение в Троицком соборе Пскова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...