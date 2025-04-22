Золото Твери и бусы псковского Крома: российские и белорусские археологи собрались в Пскове

12:11, 22 апреля 2025, ПАИ

Археологи и историки представили результаты своих исследований на 70-м заседании научной конференции «Археология и история Пскова и Псковской земли», которая стартовала сегодня, 21 апреля. Мероприятие проходит в историко-краеведческой библиотеке имени Василёва и продлится до 24 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Темы докладов охватывают отчёты псковских археологов о результатах последних полевых сезонов, исследования участков Петровского посада, на улице Кузнецкой, в Выбутах, в деревне Брод Печорского муниципального округа.

В том числе на семинаре обсудят такие темы: «Эволюция обряда курганного захоронения у вятичей и кривичей», «Погребальный обряд конца X–XII века на территории Рогачёвского Поднепровья», «Золото Твери по материалам археологических исследований», «Ещё раз о бусах из псковского Крома», «Хронотипология кожаных кошелей и сумок из раскопок в Пскове».

«У нас много исторических докладов, которые очень интересны и позволяют на те археологические предметы, которые мы находим, на те археологические слои, которые мы изучаем, взглянуть иначе и провести какие-то параллели с искусственными источниками», – отметила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Семинар имени академика В. В. Седова носит междисциплинарный характер. Наряду с археологами и историками в обсуждениях участвуют лингвисты, искусствоведы, этнографы, антропологи, реставраторы и учёные естественно-научного профиля.

В этом году на конференции выступят исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Твери, Липецка, Перми, Выборга и Минска. Всего будет представлено 55 докладов.

«Вместе с содокладчиками порядка 90 человек принимают участие в семинаре, потому что некоторые доклады готовили коллективы авторов», – рассказала Марина Кулакова.

Эксперты во время семинара смогут обсудить археологические исследования и проконсультироваться друг с другом. Материалы конференции традиционно опубликуют в одноимённом сборнике.