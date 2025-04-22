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Общество

Автобусы в Великих Луках будут ездить по новым маршрутам 26 апреля

Некоторые автобусы в Великих Луках будут ездить по новым маршрутам 26 апреля с 6:00 до 16:00 в связи с перекрытием дорог для проведения весенней ярмарки, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Автобусы № 15 «Мебельный комбинат – Булынино» проследуют по Октябрьскому проспекту в прямом направлении (без остановки «Драмтеатр» и заезда на площадь Ленина) и по улице Пионерской в обратном направлении.

Автобусы № 3 «ЖБК – Магистральный» в 6:40, 8:00, 9:20, 10:40, 13:20, 14:40 от ЖБК будут следовать по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлениях (без остановки «Драмтеатр» и заезда на площадь Ленина).

Автобус № 126 «Великие Луки (улица Дружбы) – Максимиха – Дерганово» рейсом в 8:05 поедет по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлениях (без остановки «Драмтеатр» и заезда на площадь Ленина).

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