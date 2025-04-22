Подведены итоги Кубка открытия сезона любительской футбольной лиги Пскова

12:16, 22 апреля 2025, ПАИ

Подведены итоги Кубка открытия сезона любительской футбольной лиги Пскова, игры которого прошли в зале спортивного комплекса «Писковичи». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил один из организаторов соревнований Максим Станкевич.



Фото: группа любительской футбольной лиги Пскова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа любительской футбольной лиги Пскова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа любительской футбольной лиги Пскова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа любительской футбольной лиги Пскова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа любительской футбольной лиги Пскова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа любительской футбольной лиги Пскова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа любительской футбольной лиги Пскова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа любительской футбольной лиги Пскова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа любительской футбольной лиги Пскова в соцсети «ВКонтакте»

















Обладателем главного трофея стала команда «Триумф», которая в финале обыграла коллектив Pepsi со счётом 4:2. В матче за третье место клуб «Чио-Чио» обыграл «Штурм» по пенальти – 1:1 (5:4). Обладателем серебряного кубка стала команда «Металлист».

В индивидуальных номинациях Кирилла Рудакова из «Триумфа» признали лучшим игроком турнира, а его сокомандник Владислав Афанасьев стал лучшим голкипером соревнований. Среди игроков Pepsi отметили Владлена Горбунова как лучшего бомбардира и Александра Денисова как лучшего нападающего. Максим Булимов из «Строймага» забил лучший гол соревнований, а Никита Абросимов из «Чио-Чио» получил статуэтку лучшего защитника.

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