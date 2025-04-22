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Общество

Более 300 тысяч яблоневых подвоев не пропустили через госграницу в Псковской области

325 тысяч яблоневых подвоев, выращенных в Сербии, не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ФКП «Бурачки» сотрудники ведомства в ходе документарного контроля установили, что на маркировке подкарантинной продукции отсутствовала информация об экспортёре. «Следовательно, фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям», – отметили специалисты.

Ввоз яблоневых подвоев в Россию запретили, уточнили в пресс-службе.

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