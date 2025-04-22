Сколько карманных денег у псковских школьников: результаты опроса родителей

13:32, 22 апреля 2025, ПАИ

Сколько денег родители дают детям на карманные расходы, рассказали псковичи в опросе, который специалисты сервиса SuperJob провели с 4 марта по 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

Опрос проводили среди родителей детей от 7 до 17 лет из Пскова. 79 % родителей младших школьников (7–10 лет) и около 90 % родителей подростков старше 11 лет дают детям деньги на личные расходы.

Средний размер карманных денег растёт с возрастом: младшим школьникам дают 530 рублей в неделю, ученикам средней школы – 840 рублей, старшеклассникам – 1 230 рублей.

А вот контроль за расходами детей с возрастом снижается: если за тратами младшеклассников следят 88 % родителей, то у старшеклассников контроль сохраняется только у 54 %.

Дети до 15 лет обычно получают часть карманных денег просто так, а часть – за выполнение домашних поручений и хорошие оценки в школе. Старшеклассникам деньги чаще дают без дополнительных условий, так как многие из них уже подрабатывают самостоятельно.