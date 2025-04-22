Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение»

13:50, 22 апреля 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин вручил статуэтку II Всероссийской муниципальной премии «Служение» победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области, начальнику управления безопасности Владимиру Таранцову. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Премия «Служение» проводится по поручению президента России Владимира Путина. Организует мероприятие Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ.

Во время церемонии генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что вручение награды двум проектам, которые продолжают работу Центров управления регионами, созданных по поручению президента, имеет символическое значение. Он подчеркнул, что эти центры доказали свою эффективность, а муниципальные центры управления стали следующим шагом, более близким к гражданам и точным в решении их повседневных задач. «Это важнейший инструмент обратной связи, который помогает власти слышать людей и не просто фиксировать запросы, но и оперативно реагировать. Такие проекты – не про отчётность, а про реальную помощь. Уверен, что именно за такими решениями – будущее современной, клиентоориентированной системы управления», – сказал он.