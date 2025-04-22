Великолукский студент выиграл три медали международного Кубка по велоспорту в Гонконге
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Никита Кирильцев выиграл три медали международного Кубка по велоспорту на треке, который прошёл в Гонконге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.
Никита Кирильцев взял серебро в кейрине, выиграл золото индивидуального спринта, обогнав в финале белорусского спортсмена Артёма Зайцева. В конце соревнований великолукский студент взял ещё одну медали в кейрине – бронзу.
Напомним, главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдёт в Чили с 22 по 26 октября.
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Великолукский студент выиграл три медали международного Кубка по велоспорту в Гонконге
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