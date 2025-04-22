Соцфонд объявил о досрочной выплате пенсий за май

14:01, 22 апреля 2025, ПАИ

Пенсии за май будут досрочно выплачены пенсионерам, которые обычно получают её с 1 по 5 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе Социального фонда России.

Для пенсионеров, получающих пенсию через банки и платёжные системы, выплаты за май будут зачислены до 30 апреля.

Досрочная выплата коснётся всех видов пенсий – страховых, социальных, накопительных, а также пенсий по старости и инвалидности. Если вместе с пенсией перечисляются дополнительные выплаты от Социального фонда России, то они также будут переведены заранее.

С 6 мая выплаты возобновятся по стандартному графику. Пенсионеры, которым пенсии доставляют через «Почту России», получат выплаты в обычные сроки, без изменений.