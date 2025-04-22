До +21 градуса и дожди прогнозируют в Псковской области 23 апреля

14:57, 22 апреля 2025, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 23 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +13 до +18 градусов, по югу области до +21 градуса. Атмосферное давление будет низким.