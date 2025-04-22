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Общество

До +21 градуса и дожди прогнозируют в Псковской области 23 апреля

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 23 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +13 до +18 градусов, по югу области до +21 градуса. Атмосферное давление будет низким.

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