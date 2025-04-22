Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках
Автомобили Opel и Renault столкнулись на улице Колхозной у дома № 21/1 в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В ДТП пострадали два человека. Медики оказывали помощь пострадавшим, решался вопрос об их госпитализации.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.
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