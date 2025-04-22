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Происшествия

Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках

Автомобили Opel и Renault столкнулись на улице Колхозной у дома № 21/1 в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В ДТП пострадали два человека. Медики оказывали помощь пострадавшим, решался вопрос об их госпитализации.

  • Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.

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