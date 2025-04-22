Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках

14:58, 22 апреля 2025, ПАИ

Автомобили Opel и Renault столкнулись на улице Колхозной у дома № 21/1 в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП пострадали два человека. Медики оказывали помощь пострадавшим, решался вопрос об их госпитализации.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.