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Общество

Новые автобусные остановки откроют в Кунье

Новые автобусные остановки откроют в Кунье, пишет газета «Пламя».

Фото здесь и далее: газета «Пламя»

Сегодня, 22 апреля, муниципальное бюджетное учреждение «Куньяавтодор» работает сразу на нескольких участках. В Кунье проходит очистка обочин, тротуаров, а также примыкающей к ним проезжей части от пыли и грязи.

Началось обустройство промежуточных автобусных остановок на улице Дзержинского. Остановка появится у магазина «Заречный» в сторону движения к трассе М-9 «Балтия» и напротив дома № 33 на улице Дзержинского.

Кроме того, автогрейдер муниципальной дорожной организации продолжает профилировку проезжей части автомобильной дороги Корнилово – Ступино в Куньинской волости и дорог в населённых пунктах Жижицкой и Пухновской волостей.

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