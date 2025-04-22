Новые автобусные остановки откроют в Кунье

15:27, 22 апреля 2025, ПАИ

Новые автобусные остановки откроют в Кунье, пишет газета «Пламя».

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Сегодня, 22 апреля, муниципальное бюджетное учреждение «Куньяавтодор» работает сразу на нескольких участках. В Кунье проходит очистка обочин, тротуаров, а также примыкающей к ним проезжей части от пыли и грязи.

Началось обустройство промежуточных автобусных остановок на улице Дзержинского. Остановка появится у магазина «Заречный» в сторону движения к трассе М-9 «Балтия» и напротив дома № 33 на улице Дзержинского.

Кроме того, автогрейдер муниципальной дорожной организации продолжает профилировку проезжей части автомобильной дороги Корнилово – Ступино в Куньинской волости и дорог в населённых пунктах Жижицкой и Пухновской волостей.