Грызуны в доме: чем опасны и как защитить себя от них

16:19, 22 апреля 2025, ПАИ

Чем опасны грызуны и как обезопасить себя от них, объяснили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

С открытием дачного сезона количество грызунов может увеличиться, а они являются переносчиками серьёзных заболеваний. Это может быть лихорадка, бешенство, чума, тиф и другие. Нередко заражение ими приводит к летальному исходу.

При этом заразиться ими достаточно просто. Инфекция передаётся через еду и напитки, с которыми контактировала заражённая особь, через прикосновение к больному животному, укусы, а также через обитающих на грызунах вредителей – блох, клещей, комаров и при вдыхании воздуха, заражённого возбудителями инфекций.

Чтобы защитить себя от инфекций, важно соблюдать меры личной гигиены, проходить вакцинацию, промывать овощи и фрукты и не допускать контактов продуктов с грызунами. При уборке помещений, где потенциально могут обитать грызуны, необходимо пользоваться перчатками и надевать маску.

Если же симптомы недомогания всё-таки появились, то важно незамедлительно обратиться к врачу. Тревожными звоночками могут стать повышение температуры, слабость, недомогание и кишечные расстройства.

В случае укуса грызунов нужно промыть рану, обработать её любым антисептическим раствором и забинтовать. Затем обратиться в медучреждение к травматологу или хирургу.