О схеме мошенничества с «Пушкинской картой» рассказали псковичам

10:35, 09 июня 2025, ПАИ

Случаи мошенничества с «Пушкинской картой» фиксируют в России. Злоумышленники предлагают владельцам карт возможность незаконного вывода средств, что является не только опасным, но и противозаконным действием. Об этом рассказали в группе «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Попытка обналичить деньги с карты считается мошенничеством и влечёт уголовную ответственность с 16 лет по статье 159.2 УК РФ, предусматривающей штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или ограничение свободы до четырёх лет.

Схема мошенников обычно выглядит так: обещают вывести деньги, уточняют данные карты и просят продиктовать код из СМС-сообщения, после чего списывают средства и блокируют жертву.

Важно не сообщать никому данные карты и не пытаться обналичить средства, а также не продавать и не передавать карту другим лицам. Это нарушает правила программы и может привести к блокировке и ответственности, напомнили эксперты.

Если поступает звонок с предложением вывести деньги с карты или купить её, нельзя вступать в диалог, необходимо блокировать контакт и сообщить о мошенниках в правоохранительные органы.