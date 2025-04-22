Юра Борисов вместе с женой сыграет в новом фильме «Ваня»
Съёмки драматического фильма «Ваня» режиссёра Клавдии Коршуновой стартовали в Костромской области, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу кинокомпании СТВ.
В центре истории – 12-летний мальчик Ваня, живущий с мамой в небольшой деревне. Он почти ничего не знает о своём отце, кроме того, что он работает в банке в Москве. Ваня решает найти отца и вместе с другом подрабатывает в автосервисе, копя деньги на поездку в столицу. Однако, приехав в Москву, мальчик обнаруживает, что отец живёт совсем рядом.
Главные роли исполняют Иван Агранович и Александр Цыганов. Для них это будет полнометражный дебют. Режиссёр Клавдия Коршунова подчеркнула, что выбор актёров был основан на таланте, а не известных родственниках.
В фильме также снимутся Юра Борисов («Анора») и Анна Шевчук («Натали и Александр»), которые сыграют соответственно человека по прозвищу Немец и маму Вани. Для супругов это второй совместный проект, но первый полнометражный фильм. В картине также задействованы Дарья Мельникова («Папины дочки»), Константин Итунин («Библиотекарь»), Василиса Шурховецкая («Легенда о Коловрате») и другие.
Режиссёр Клавдия Коршунова отметила, что фильм во многом автобиографичен: она сама провела детство в Костромской области и черпала вдохновение из воспоминаний о провинциальной жизни.
Проект участвовал в лаборатории «Ленфильм-дебют» для сценаристов и режиссёров-дебютантов в 2023 году.
Ранее стало известно, что Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA), которое сотрудничает также с Джонни Деппом, Тимоти Шаламе, Бенедиктом Камбербэтчем и другими голливудскими звёздами.
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