Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Вора-рецидивиста из Калининграда задержали за кражу рюкзака на вокзале Пскова

Псковские транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу рюкзака в зале ожидания железнодорожного вокзала Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Кража на вокзале. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте

В рюкзаке находились личные вещи, мобильный телефон и банковская карта потерпевшего. Оперативно сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, у которого обнаружили похищенные вещи. Задержанным оказался 64-летний уроженец Калининграда.

Мужчина расплатился картой в торговых павильонах, а остальное выкинул в мусорный бак. Также полицейские выяснили, что мужчина неоднократно судим за тяжкие преступления, такие как мошенничество, изнасилование, грабёж и использование подложных документов, в том числе и за пределами РФ. Кроме того, он привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещённых местах.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела по части 1 статьи 158 (кража) и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств). Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 апреля 2025

Змея заползла на велосипед ребёнка в скейт-парке Пскова
22 апреля 2025

Вора-рецидивиста из Калининграда задержали за кражу рюкзака на вокзале Пскова
22 апреля 2025

Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Великих Луках
22 апреля 2025

Осквернивший Вечный огонь в Пскове мужчина отправится на исправительные работы
22 апреля 2025

Два браконьера попали под суд за незаконную рыбалку на Псковском озере
22 апреля 2025

Псковича приговорили к семи годам колонии за оправдание терроризма
21 апреля 2025

В Дновском районе автомобиль с пьяным водителем вылетел в кювет, несколько раз перевернулся и загорелся
21 апреля 2025

Криминальная хроника Невельского округа: кражи, мошенничество и бытовое насилие

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...