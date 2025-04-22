Вора-рецидивиста из Калининграда задержали за кражу рюкзака на вокзале Пскова

17:04, 22 апреля 2025, ПАИ

Псковские транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу рюкзака в зале ожидания железнодорожного вокзала Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

В рюкзаке находились личные вещи, мобильный телефон и банковская карта потерпевшего. Оперативно сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, у которого обнаружили похищенные вещи. Задержанным оказался 64-летний уроженец Калининграда.

Мужчина расплатился картой в торговых павильонах, а остальное выкинул в мусорный бак. Также полицейские выяснили, что мужчина неоднократно судим за тяжкие преступления, такие как мошенничество, изнасилование, грабёж и использование подложных документов, в том числе и за пределами РФ. Кроме того, он привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещённых местах.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела по части 1 статьи 158 (кража) и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств). Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.