Сенатор Алексей Наумец встретился в Великих Луках с семьями участников СВО

20:02, 22 апреля 2025, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец в рамках рабочего визита в Великие Луки провёл встречу с семьями участников специальной военной операции сегодня, 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие прошло на базе управления образования и началось с общения сенатора с молодёжью города. Особое внимание вызвало участие бойца СВО Максима Андреева, который получил серьёзные ранения в ходе боевых действий, но продолжает службу и демонстрирует мужество и стойкость.

Заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев поблагодарил Алексея Наумца за активное участие в поддержке воинов и рассказал о помощи, которую Великие Луки оказывают участникам СВО: в 2023–2024 годах отправлено восемь машин с гуманитарной помощью, в том числе продовольственные наборы, в Курск и помощь для Белгородской области. Особенно отмечена реакция великолучан на атаки в Торопце в сентябре 2024 года.

«С первых дней начала СВО жители Великих Лук активно оказывают всестороннюю помощь воинам – как материальную, так и моральную. Это посылки, письма, необходимые грузы, оборудование – бытовое, строительное, предназначенное для обеспечения ещё большей эффективности выполнения боевых задач», – отметил Сергей Гусев.

В ходе встречи сенатор вручил медали «За помощь фронту» шестерым жителям города, активно поддерживающим фронт, а также объявил благодарности за взаимодействие с органами местного самоуправления по оказанию гуманитарной помощи в приобретении средств РЭБ.

Кроме того, Алексей Наумец обсудил с семьями военнослужащих вопросы выплат, статусов бойцов, медицинского обеспечения и поиска пропавших без вести. Сенатор пообещал всестороннюю поддержку.