Матчи чемпионата Италии по футболу перенесут из-за похорон папы римского Франциска

19:00, 22 апреля 2025, ПАИ

Матчи 34-го тура чемпионата Италии по футболу, запланированные на 26 апреля, перенесены из-за похорон папы римского Франциска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

В этот день не состоятся игры серии A, включая «Комо» – «Дженоа», «Интер» – «Рома» и «Лацио» – «Парма».

Совет министров Италии объявил пятидневный траур в связи с кончиной папы римского Франциска, чьи похороны пройдут 26 апреля. Матчи были перенесены с 21 на 23 апреля по той же причине.