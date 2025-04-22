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Спорт

Российский хоккеист Данила Юров продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Данила Юров завершил выступления за команду, сообщила пресс-служба клуба.

21-летний форвард расторг контракт по собственной инициативе, решив продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», выбравшем его под 24-м номером на драфте 2022 года.

«Металлург» сохранил спортивные права на Юрова в России, что позволит хоккеисту вернуться в команду в случае его возвращения в КХЛ.

В нынешнем сезоне Юров записал на свой счет 25 очков в 46 играх регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф отметился одним голом в пяти матчах.

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