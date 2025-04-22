Российский хоккеист Данила Юров продолжит карьеру в НХЛ

17:24, 22 апреля 2025, ПАИ

Нападающий магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Данила Юров завершил выступления за команду, сообщила пресс-служба клуба.

21-летний форвард расторг контракт по собственной инициативе, решив продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», выбравшем его под 24-м номером на драфте 2022 года.

«Металлург» сохранил спортивные права на Юрова в России, что позволит хоккеисту вернуться в команду в случае его возвращения в КХЛ.

В нынешнем сезоне Юров записал на свой счет 25 очков в 46 играх регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф отметился одним голом в пяти матчах.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».